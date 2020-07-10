Из инфекционного отделения Киевской городской клинической больницы №9, расположенной в Шевченковском районе Киева, сбежал голый пациент. Мужчина вел себя неадекватно и отказывался одеваться.

Об этом сообщила Муниципальная охрана в Facebook.

"К дежурному наряду охраны обратились врачи с просьбой вернуть пациента-беглеца в инфекционное отделение. Мужчина вел себя неадекватно и отказывался одеться. Был возмущен тем, что ему пытались оказать первую помощь", - рассказали муниципалы.

Пациента передали специалистам.

Киевская городская клиническая больница № 9 – одно из семи столичных медучреждений, где принимают больных COVID-19.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Киеве за сутки коронавирусом заразились 93 человека, трое пациентов с Covid-19 скончались.

Также мы писали, что по мнению ученых, восемь из десяти больных коронавирусом могут не иметь симптомов.