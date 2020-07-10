Крупнейшая в мире экологическая организация Международный союз охраны природы признала хомяков вымирающим видом. Речь идет не об одомашненных видах, а о европейском, или обыкновенном, хомяке (Cricetus cricetus), обитающем в Евразии.

Об этом сообщает РИА Новости.

О том, что в некоторых странах популяция миниатюрных грызунов стремительно сокращается, известно уже давно. Но сейчас проблема приобрела глобальный характер.

Эти грызуны способны нанести довольно заметный вред сельскому хозяйству, однако в наши дни подобное происходит все реже.

По пока неустановленным причинам, самки хомяков стали гораздо меньше рожать: они производят на свет всего 5-6 детенышей в год. В ХХ веке эта цифра была вчетверо больше.

Среди возможных факторов, влияющих на плодовитость зверьков, называют интенсификацию сельского хозяйства в местах их обитания, глобальное потепление и даже световое загрязнение (хомяки - сумеречные животные).

Если хомяки не начнут плодиться быстрее, вид может исчезнуть через 30 лет.

Также к вымирающим видам Международный союз охраны природы отнес северного гладкого кита и почти треть видов лемуров. Число видов, занесенных в Красную книгу организации, превысило отметку в 120 тысяч. Оно составляет 120 372.

Как сообщала "Страна", в конце прошлого года в Малайзии умер последний суматранский носорог.

Также мы приводили данные, согласно которым в Африке вымрут большинство видов животных к концу века.