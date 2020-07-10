Пограничники Украины поймали мужчину, который хотел сбежать в Россию. Видео
В Харьковской области пограничники поймали нарушителя, который ночью пытался незаконно пересечь границу с Российской Федерацией.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
По данным ГПСУ, нарушитель направлялся со стороны украинского населенного пункта Гоптовка в направлении российской Нехотеевки. У линии инженерных заграждений он появился после полуночи.
Пограничники отдела Дергачи зафиксировали "незваного гостя" с помощью стационарных тепловизионных камер, которыми оборудован данный участок границы, сообщили в ГПСУ.
Пограничники рассказали, что задержали нарушителя после преодоления им заградительного забора. Составлен протокол об административном правонарушении.
Ранее сообщалось, как в Ивано-Франковской области пограничники торговали данными из служебной базы данных.
Также мы рассказывали, что украинские пограничники обвинили польских коллег в образовании очередей на границе.