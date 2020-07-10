В Харьковской области пограничники поймали нарушителя, который ночью пытался незаконно пересечь границу с Российской Федерацией.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По данным ГПСУ, нарушитель направлялся со стороны украинского населенного пункта Гоптовка в направлении российской Нехотеевки. У линии инженерных заграждений он появился после полуночи.

Пограничники отдела Дергачи зафиксировали "незваного гостя" с помощью стационарных тепловизионных камер, которыми оборудован данный участок границы, сообщили в ГПСУ.

Пограничники рассказали, что задержали нарушителя после преодоления им заградительного забора. Составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, как в Ивано-Франковской области пограничники торговали данными из служебной базы данных.

Также мы рассказывали, что украинские пограничники обвинили польских коллег в образовании очередей на границе.