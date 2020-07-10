С Первомаем, Владимир Владимирович!

Записи Андрея Деркача уже в третий раз стали главной темой дня в стране. А "Евросолидарности" в третий раз пришлось повторять мантру о фейках и об атаке Кремля на самого патриотичного украинского политика и о выпускнике школы КГБ, через которого эта атака осуществляется.

Впрочем, в этот раз байкам о противостоявшем Кремлю патриоте Петре Порошенко поверили еще меньше, чем в предыдущие. Поскольку хитом программы была запись, обозначенная как телефонный разговор конца апреля 2015 года, состоявшийся между президентами Украины и России.

Никаких тайн из этой записи никто не узнал. Никто на ней не продавал Родину и не давал тайных инструкций. Это была просто запись, на которой собеседники с голосами Петра Порошенко и Владимира Путина по-дружески обсуждали перспективы выполнения Минских соглашений и проблемы управления Украиной. А под конец разговора так же по-дружески сообщили друг другу, что собираются вручать медали к праздникам. В России – к 1 мая, в Украине – к 9 мая.

Никакой сенсации в таком разговоре, состоявшемся через два месяца после уничтожения сепаратистами Дебальцевского котла, нет. Порошенко 2015 года действительно собирался выполнить Минские соглашения и, как мы все помним, даже внес в парламент проект Конституции со ссылкой на закон об особом статусе Донбасса. Так что у того президента Украины вполне могли быть дружеские отношения с президентом России. А у Путина, в свою очередь, не могло быть претензий к тому Порошенко.

То, что позже ситуация развернулась на 180 градусов, означает только одно: показательный национализм Порошенко последних четырех лет – не больше чем конъюнктура, продиктованная необходимостью политического выживания. И после публикации подобных записей в дураках оказываются те, кто поверил в существование националиста Порошенко. Реальный Петр Алексеевич в политике всегда был бизнесменом, и его выросшее за пять лет состояние – тому доказательство.

Но практические последствия публикация разговора иметь будет. Это еще более затруднит для Порошенко и его штаба во главе с Турчиновым задачу раскачать ситуацию в стране осенью. В правой и националистической среде экс-президента и до того, мягко говоря, недолюбливали и не готовы были воспринимать его в качестве единоличного вождя. Теперь же эти настроения очевидно усилятся.

Кто в Украине готовил теракты в Крыму?

Помимо записи разговора людей с голосами Порошенко и Путина вчера появилась и запись, в которой присутствует голос вице-президента США Джо Байдена. Датируется она августом 2016 года – то есть периодом, когда Байден и вся администрация Белого дома усердно делала вид, что помогает Хиллари Клинтон стать президентом.

Но в этой записи фигурируют не американские, а украинские события. Если точнее – крымские. Тогда россияне задержали на полуострове нескольких украинских граждан, которых объявили диверсантами. Официально Киев это все опроверг, и в Украине практически все поверили опровержению – тем более что и у нас тогда СБУ пачками ловила липовых диверсантов.

Однако из "разговора Порошенко с Байденом" можно сделать вывод, что диверсанты действительно были. Вопрос только в том, засылались они в Крым украинской разведкой с ведома президента или без. Если без ведома (как уверяет голос Порошенко), то это значит, что наши спецслужбы самостоятельно занимаются терроризмом и диверсиями. А если с ведома – то это значит, что Порошенко лично это поощрял.

Для нынешних сторонников Порошенко теракт на территории Крыма – это скорее аргумент в его пользу. Но вот для Байдена тот факт, что он покровительствовал руководителям страны, готовившей теракты (даже при том, что сам Байден просил этого больше не делать), – плохая характеристика.

Также под вопросом судьба нынешнего начальника СВР Валерия Кондратюка, который, как следует из записи разговоров в то время мог руководить провальной спецоперацией в Крыму.

По чьей инициативе Резников хочет ревизии Минска-2?

Тем временем в Украине разгорелся скандал, связанный уже с нынешней властью. Первый замглавы украинской делегации на минских переговорах Алексей Резников опубликовал в американском Atlantic Council блог, в котором призвал Запад поддержать ревизию Минских соглашений как несоответствующих нынешним геополитическим реалиям.

Подобные заявления в последние годы в Украине – не редкость. Однако в данном случае речь идет об одном из руководителей делегации, функция которой – как раз согласование выполнения Минских соглашений. И если второй человек в этой делегации призывает пересмотреть их, то становится понятно, почему они не выполняются.

О нежелании Киева выполнять Минские соглашения вчера, кстати, заявил и куратор украинского направления в Администрации президента России Дмитрий Козак. При этом, давая интервью, он еще не знал о том, что написал Резников.

Между тем, такие заявления официального представителя Украины требуют реакции лично от главы государства. Если Резников идет против линии Банковой, то Зеленский должен заявить об этом и уволить саботажника. Если же сказанное им – позиция президента, то о ней тоже нужно официально объявить.

Правда, во втором варианте придется объяснить также, почему еще в декабре Зеленский подписался под парижским меморандумом "нормандской четверки", который еще раз зафиксировал необходимость выполнять Минские соглашения.

Нужен ли Украине кредит от Всемирного банка?

Вслед за кредитом МВФ, ради которого Украине пришлось выполнить ряд неприятных условий, власть начала переговоры о кредите со Всемирным банком. Вчера стало известно о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак обсудил возможность получения 350 млн долларов от ВБ в рамках программы "Первая ссуда на политику развития в сфере экономического восстановления".

Согласно официальному сообщению, эти деньги будут направлены "на поддержку реформ, которые являются критически важными для экономического восстановления". А еще они должны "помочь Украине смягчить последствия пандемии коронавируса".

Но если кто-то думает, что кредит будет перенаправлен малому бизнесу, чтобы смягчить эти последствия, или будет использован еще как-то с пользой для страны, он глубоко заблуждается. По сути, кредит от Мирового банка является взяткой самому же Всемирному банку за формирование положительного имиджа страны в финансовой сфере.

Кредиты от ВБ являются "связанными". То есть если МВФ выставляет условия до получения кредита, а потом лишь определяет сумму, которая идет в бюджет или в резервы НБУ, то ВБ дает кредиты, ставя условия, на что их можно потратить.

На самом деле, кредиты у Всемирного банка даже не надо просить. У него есть годовой план по раздаче кредитов, и он сам навязывает их правительствам разных стран. При этом сам же определяет, какие именно экономические реформы следует поддержать.

Но не стоит ждать, что ВБ действительно изучит ситуацию в стране и предложит что-то дельное. Когда Минэкономики времен Абромавичуса запросил у ВБ документы о реформах, которые он предлагает делать на одолженные деньги, то получил программу привлечения инвестиций, подготовленную еще для агентства по инвестициям времен Владислава Каськива с указанием фамилии этого чиновника времен Януковича.

Однако и это не все: предлагая свой пакет подобных "реформ", ВБ еще и навязывает свои западные экспертные фирмы, которые должны под них разработать детальный план. И почти весь кредит в результате уходит назад на Запад – на оплату работы этих фирм.

И ладно, если бы весь этот коррупционный круговорот происходил за счет Всемирного банка. Но в конечном счете его нужно оплачивать из украинского бюджета, да еще и с процентами.

Так что, когда речь идет о переговорах с ВБ по кредиту, то следует понимать, что это не мы его просим, а нас его вынуждают взять. И если власть действительно заботится о бюджете, она должна найти смелость от этого кредита отказаться. Что, кстати, не так-то и просто – ведь без этой взятки Всемирному банку можно не получить и следующий транш от МВФ.

Зачем нужен закон о нацменьшинствах?

Еще одна новость вчерашнего дня – заявление представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславского о том, что власть разрабатывает закон о национальных меньшинствах, который должен защитить их права. Выглядит такое заявление демократично – тем более что в печально известном законе о госязыке прописаны ссылки на закон о нацменьшинствах. Но, по сути, это заявление сделано только для того, чтобы оправдать необходимость сохранения закона о тотальной украинизации.

Точно так же поступали и при Порошенко: закон о госязыке приняли, а закон о нацменьшинствах, который должен был быть с ним в паре, только упомянули и забыли.

И не случайно: потому что если принимать закон о нацменьшинствах в том виде, в котором его одобрит Совет Европы, то тогда надо отменять большинство статей закона о тотальной украинизации. А если принимать его только в тех рамках, которые оставил нацменьшинствам закон о госязыке, то тогда такой закон не имеет смысла.

Все права, которые оставили русскому языку и языкам небольших нацменьшинств, уже прописаны в законе о тотальной украинизации. Можно вспомнить инфографику, которой сторонники этого закона рекламировали его: там в самом конце указаны всего две сферы, в которых насильственная украинизация не проводится: язык личного общения и язык религиозных обрядов.

Но нужен ли закон, в котором будут записаны только эти две нормы?