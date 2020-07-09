В Тернопольской области пьяный водитель на большой скорости сбил восьмилетнего мальчика, который стоял с велосипедом вместе со своей старшей сестрой на обочине дороги.

Как рассказали в пресс-службе полиции области, виновник ДТП пытался скрыться после аварии, но не справился с управлением и через 300 метров слетел в кювет. Сбежать ему помешали местные жители, которые и вызвали правоохранителей.

У пострадавшего мальчика из села Прошова медики диагностировали перелом ноги, закрытую травму живота, ушибы грудной клетки и другие телесные повреждения. Ребенок находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

Отмечается, что удар автомобиля Volkswagen был настолько сильным, что велосипед отбросило на 15 метров, а колесо полностью оторвало.

Девочка успела отскочить от мчащейся машины и избежать удара.

Как выяснилось, на момент ДТП водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Алкотестер "Драгер" показал 2,26 промилле алкоголя.

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