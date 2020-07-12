В Соломенском районе столицы годовалый ребенок сам взобрался по лестнице с первого на пятый этаж в одних памперсах, пока родители были заняты.

Об этом сообщает ТСН.

"В возрасте год и три месяца маленькая девочка самостоятельно проползла по лестнице с 1-го до почти 5-го этажа. Случилось это накануне в столичной многоэтажке. Ребенок чудом не пострадал. А вот родители даже не заметили его отсутствия и очень удивились, когда малыша домой принесли соседи", - указано в сообщении.

В одном памперсе в подъезде ребенка нашла соседка и занесла родителям, которые, по ее словам, не выразили благодарности и сделали вид, что ничего не произошло.

"Стоит ребенок, полностью обнаженная, в одном лишь памперсе. Я была просто шокирована, и я испугалась. Родители даже не сказали "Спасибо", да и малышу не особо обрадовались, словно ничего не произошло", - рассказала девушка.

Также местные жители сообщают, что семья неблагополучная - родители постоянно пьют и ругаются, а трехлетний сын и однолетняя девочка воспитываются самостоятельно. У матери детей уже отнимали права на пятерых детей, однако о новых соцслужбы не знают, так как женщина проживает по новому адресу.

"Она выпивала, часто оставляла детей одних дома. Мы пытались с ней работать, чтобы в квартире она навела порядок. До лишения родительских прав мы где-то год с мамой работали, но пока мама не сделала никаких выводов для себя", - рассказала глава службы по делам детей и семьи Соломенской райгосадминистрации Виктория Давыденко.

Видео: ТСН / YouTube

Она добавила, что служба начнет мониторить ситуацию с новыми детьми, а пока что семье выписали штраф в размере от 850 до 1 700 гривен за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Напомним, Запорожский суд решает вопрос об избрании меры пресечения жительнице города, устроившей в своей квартире нелегальный детский сад, в котором умер ребенок. В суд направлено ходатайство о взятии женщины под стражу.

Как сообщала "Страна", мать, которая выбросила новорожденную дочь с балкона седьмого этажа в Белой Церкви, получила три года лишения свободы.