Офис Совета Европы в Украине потребовал гармонизировать законопроект №2693-д "О медиа" со стандартами Совета Европы и положениями Директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах в соответствии с Соглашением об ассоциации.

Об этом говорится на странице в Facebook Офиса.

В организации отметили, что законопроект является важным шагом к выполнению Украиной ее международных обязательств. А также напомнили, что рабочая группа Комитета парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики совершенствовала документ 10 месяцев. При этом авторы проекта учли часть рекомендаций экспертов Совета Европы.

Рабочая группа законопроекта также провела общественные обсуждения с журналистами, представителями медиаиндустрии, ассоциациями и экспертами.

В Офисе считают, что достигнут значительный прогресс, и очень важно "воспользоваться положительной динамикой и окном возможностей", чтобы рассмотреть законопроект в первом чтении во время текущей сессии Верховной Рады.

В записи еще сказано, что Совет Европы получил запрос на проведение экспертизы обновленной версии законопроекта для дальнейшего совершенствования текста. В Офисе обратили внимание на необходимость продолжать проводить открытые дискуссии со всеми заинтересованными сторонами.

"Учитывая международные обязательства Украины, важно, чтобы законопроект полностью соответствовал стандартам Совета Европы и положениям Директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах. Стоит либерализовать регулирование онлайн-медиа и печатной прессы, а также предоставить дополнительные гарантии от возможных злоупотреблений при применении санций (таких, в частности, как блокировка онлайн-медиа)", - говорится в заявлении Офиса.

В связи со сказанным в организации сочли, что авторы проекта должны учесть документы ЕС и Совета Европы. Их перечень, включающий 26 резолюций, деклараций и рекомендаций, приведен в записи.

Ранее "Страна" рассказывала, что автор законопроекта Никита Потураев солгал о том, что Европа поддержала его детище.

Мы также писали о призыве журналистов к Верховной Раде отклонить скандальный этот законопроект.