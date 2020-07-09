В четверг, девятого июля, в Святошинском районе столицы под машиной "Киевводоканала" провалился асфальт, когда сотрудники коммунального предприятия приехали на вызов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

"Немножко не доехали ремонтники. Киев, Симиренко, 5", - указано в сообщении.

Напомним, в момент прорыва трубы с кипятком у ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве едва под асфальт не ушел автобус с людьми. Спасатели эвакуировали 13 людей из маршрутки, троллейбуса и здания ТРЦ "Ocean Plaza", которые были подтоплены после прорыва теплосети на ул. Антоновича в Киеве, пострадавшую женщину с ожогами ног передали медикам

Как сообщала "Страна", в районе Караваевых дач в Киеве из-за прорывов сетей "Киевводоканала" и провалов асфальта было заблокировано движение транспорта.

Также "Страна" писала, что в Киеве на улице Владимирской, 52, прорвало трубопровод, вследствие чего просел асфальт, сообщила пресс-служба "Киевавтодора". Работники "Киевводоканала" приступили к ликвидации прорыва и ремонта трубопровода.