После запуска в Киеве и по области системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, МВД разработало специальное приложение и телеграмм-бот "Штрафы ПДД". Об этом сообщил Минюст на своей странице в Facebook.

"Теперь вам не надо ждать, пока постановление поступит почтой. С помощью онлайн-систем можно не только оперативно узнать, были ли составлены протоколы на ваше авто, но и легко оплатить штраф с использованием банковской карты", - говорится в сообщении.

Условия оплаты штрафа

Оплата штрафа в течение 10 дней после его оформления - уменьшение этого штрафа на 50%.

В случае затягивания оплаты более чем на 15 дней - штраф наоборот удвоится и попадет на принудительное исполнение. В таком случае придется дополнительно оплатить еще и 10% сбор исполнительной службы и расходы по совершению исполнительных действий.

Что нужно сделать?

Чтобы зарегистрироваться в онлайн-системе и оперативно оплачивать свои штрафы за нарушение ПДД, необходимо в чат-боте Telegram (@ShtrafyPDRbot) прописать номерной знак своего автомобиля, после чего ввести или серию и номер водительского удостоверения, или идентификационный номер, или серию и номер паспорта.

Ранее сообщалось, что в Украине полиция выписывает штрафы владельцам авто с красными поворотниками, но дела разваливаются в суде.

Также мы писали, что украинцам начали приходить штрафы за нарушение ПДД новых собственников авто.