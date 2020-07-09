С 1 июля 2020 года вступили в силу положения Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений", которыми, в частности, внесен ряд существенных изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы.

Об этом сообщили в Государственной фискальной службе.

В частности, произошло разделение уголовных правонарушений на уголовные проступки и преступления. Отныне термин "уголовное правонарушение" является обобщающим понятием, которое охватывает как преступления, независимо от степени их тяжести, так и уголовные проступки. Следовательно, ряд преступлений, начиная с 1 июля, классифицируются как уголовные проступки.

В понимании ч. 2 ст. 12 УК, уголовным проступком является предусмотренное УК деяние (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрено основное наказание в виде штрафа в размере не больше трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или другое наказание, не связанное с лишением свободы.

В частности, из числа основной и дополнительной подследственности следственных подразделений органов ГФС, под категорию уголовных проступков подпадают следующие уголовные правонарушения:

часть 1 статьи 216 УК "Незаконное изготовление, подделка, использование или сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных контрольных марок";

статья 192 УК "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием";

части 1, 2 и 4 статьи 358 УК "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".

Наряду с этим время совершения уголовного правонарушения является важным для правильного определения его классификации, то есть отнесения к категории преступления или уголовного проступка. Речь идет о том, что закон об уголовной ответственности не имеет обратного действия во времени (ст. 58 Конституции и ст. 55 УК), если такой закон усиливает ответственность или иным образом ухудшает положение лица.

Досудебное расследование уголовных проступков имеет свои специфические особенности и осуществляется в форме дознания, процессуальный порядок которого регламентирован Главой 25 УПК.

Организация дознания и определение дознавателя относятся к исключительной компетенции руководителя органа дознания (ст. 39-1 УПК). При этом подпунктами 7-1 и 4-1 части 1 статьи 3 УПК определено, кто может быть руководителем органа дознания и дознавателем соответственно.

С учетом этого и принимая во внимание ограниченный штатный ресурс подразделений налоговой милиции органов ГФС, лица, уполномоченные осуществлять досудебное расследование уголовных проступков в форме дознания, как в центральном аппарате, так и в территориальных органах, определены из числа существующих работников следственных подразделений.

Ранее "Страна" рассказывала, что Зеленский отложил введение в Украине уголовных проступков.

Также напомним, что в Киеве полиция задержала двух граждан России, которые планировали серию преступлений.