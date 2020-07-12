В Гоструда сообщили, какой штраф положен за стажировку без трудового договора
Специалисты Управления Гоструда в Ровенской области осуществили информационные посещения субъектов хозяйствования в сфере торговли.
Об этом сообщила пресс-служба Гоструда.
Выяснилось, что опять приобретает популярность такая неофициальная форма занятости, как стажировка (инспекторы зафиксировали такие случаи в отношении лиц, которые "стажируются" без оформления трудовых отношений).
В связи с этим специалисты Управления отметили необходимость оперативного устранения нарушения, а также напомнили, что стажировка без оформления трудовых отношений является нарушением трудового законодательства и влечет штраф в размере 10 минимальных заработных плат - 47 230 гривен.
Ранее "Страна" информировала, что студентов приглашают на бесплатные стажировки в правительство Украины.
Также Гоструда объяснило, когда работник может попросить отгулять оставшийся отпуск перед увольнением.