Специалисты Управления Гоструда в Ровенской области осуществили информационные посещения субъектов хозяйствования в сфере торговли.

Об этом сообщила пресс-служба Гоструда.

Выяснилось, что опять приобретает популярность такая неофициальная форма занятости, как стажировка (инспекторы зафиксировали такие случаи в отношении лиц, которые "стажируются" без оформления трудовых отношений).

В связи с этим специалисты Управления отметили необходимость оперативного устранения нарушения, а также напомнили, что стажировка без оформления трудовых отношений является нарушением трудового законодательства и влечет штраф в размере 10 минимальных заработных плат - 47 230 гривен.

Ранее "Страна" информировала, что студентов приглашают на бесплатные стажировки в правительство Украины.

Также Гоструда объяснило, когда работник может попросить отгулять оставшийся отпуск перед увольнением.