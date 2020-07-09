Полицейские спасли двух киевлян, которые оказались в водах Днепра в самом центре украинской столицы и не могли сами выбраться на сушу.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"Патрульные Киева вытащили из реки двух граждан, которые едва не утонули. Ночью патрульные получили вызов на речной причал. Заявитель сообщил, что два человека упали в Днепр и самостоятельно не могут выбраться из реки", - указано в сообщении.

Инцидент произошел около Почтовой площади. Полицейские увидели между теплоходами женщину и мужчину, у которого уже закончились силы, как признался сам пострадавший.

Правоохранители быстро достали потерпевших из воды и выяснили, что мужчина увидел тонущую в воде женщину и поспешил на помощь.

Однако "спаситель" понял, что и сам не может выбраться на берег - мешали ему бетонные блоки и пришвартованные корабли. Полицейские вызвали к пострадавшим врачей, однако медицинская помощь им не потребовалась.

Полиция вытащила из воды тонущую парочку в центре Киева. Видео: Facebook / Нацполиция Киева

Напомним, патрульные полицейские Киева спасли мужчину от самоубийства. Они оказали ему первую помощь после попытки наложить на себя руки. Мужчина сопротивлялся полицейским.

Как сообщала "Страна", в Желтых Водах (Днепропетровская область) от взрыва гранаты Ф-1 погиб 25-летний мужчина. Инцидент произошел в ночь на среду, 24 июня, на улице 8 марта. По предварительным данным, молодой человек баловался боеприпасом, который взорвался прямо у него в руках.