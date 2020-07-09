В Киеве на Виноградаре во время строительства упал автокран.

Об этом сообщает портал "Киева оперативный" на странице в соцсети Facebook.

"На Виноградаре, где строят метро, прилег на бок строительный кран. Надеемся, что никого из работников не зацепило. Интересно, как оно так?", - говорится в комментарии.

Ранее "Страна" сообщала, как в Киеве автокран подмял под себя легковушку "Skoda" и заблокировал проезд трамваев по Подолу.

Инцидент случился утром 24 июня. Авария произошла прямо на трамвайных путях, передвижение общественного транспорта было заблокировано в час пик.

Также мы писали, как автокран кувыркнулся с причала и приземлился на собственную стрелу. Инцидент случился в России 3 июля.