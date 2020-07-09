У президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на расследование передачи "Схемы", авторы которого утверждали, что он продал свой прежний дом и переехал на госдачу в Конча-Заспе. Пресс-служба главы государства подтвердила эти сведения.

Об этом сказано в записи на Facebook Офиса президента.

Зеленский уведомил Национальное агентство по предупреждению коррупции о существенных изменениях в своем имущественном состоянии. Он сообщил, что в июле продал дом в селе Иванковичи в Киевской области. Кроме того, был продан и земельный участок, на котором расположен дом.

"Соответствующая информация отражена в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления 7 июля 2020 года. Президент Украины с семьей временно будет проживать в государственной резиденции "Конча-Заспа", - отметили в пресс-службе.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский продал земельный участок и дом Валентине Кисель.

Мы также рассказывали о покупке президентом ОВГЗ и о том, как он забыл отразить сделку в декларации, но потом сам сообщил об этом.