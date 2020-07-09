Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, почему важно проводить вакцинацию детей от полиомиелита, а также о финансировании больниц и пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины в Facebook.

"В Украине за минувшие сутки зафиксировано 810 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 48 у детей и 56 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 222 человека. Выздоровели за сутки 665 человек, умер 21 человек. За последние сутки проведено 29 261 тестирование, из которых 13 938 методом ПЦР, 15 323 методом ИФА. За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (119) и Закарпатской (89) областях и в городе Киеве (93)", - указано в сообщении.

На заседании восьмого июля правительство решило выделить 5,3 миллиарда гривен на закупку медицинского оборудования для оснащения больниц по всей стране. За эти средства, в частности, планируется покупка компьютерных томографов, ангиографов и систем эндоскопической визуализации для операционных блоков.

Из-за пандемии коронавируса в Украине наблюдается снижение вакцинации, особенно среди детей. По состоянию на май только 30% детей первого года жизни получили все три дозы вакцины для профилактики полиомиелита. По предварительной информации, уровень иммунизации в июне немного вырос, однако остается недостаточным. Министр призвал родителей проводить обязательную вакцинацию детей от полиомиелита, так как в обратном случае среди маленьких украинцев может начаться смертельная эпидемия. Сейчас больницы страны обеспечены вакцинами в полном объеме.

Также утвержден порядок выхода из обсервации после пересечения границы. Для этого необходимо сделать ПЦР-тест на COVID-19. Лаборатория, которая провела исследование, должна внести результат негативного исследования в электронную систему Центра общественного здоровья Украины. После этого данные автоматически передаются в приложение "Дий дома", и человек получает сообщение о возможности выхода из дома.

Кроме того, глава Минздрава отметил, что уровень заболеваемости коронавирусом среди медиков в Украине на сегодня составляет 7-8 процентов от общего количества больных. При этом в апреле он достигал 21%. Это связано с восстановлением системы инфекционного контроля и достаточным обеспечением медиков средствами индивидуальной защиты за последние три месяца в больницах.

Сейчас Минздрав работает над утверждением формы договора о возмещении средств больницам за стажировку врачей-интернов. Соответствующий приказ министерства будет опубликован на официальном сайте. Министр призвал граждан соблюдать рекомендации ведомства по профилактике распространения COVID-19. Масочный режим, соблюдение социальной дистанции и использование антисептиками существенно снижают риск инфицирования коронавируса.

Напомним, в Украине 70% детей в возрасте до года не сделали все прививки, предписанные Минздравом и только 30% прошли вакцинацию по графику.

Как сообщала "Страна", Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита прогнозирует в Украине возможную вспышку дикого полиовируса или вакцинного полиовируса, который приводит к полиомиелиту. Такие риски связаны с низким уровнем вакцинации новорожденных в 2020 году. В списке оказалось еще 40 стран.