Чайковские патрульные обнаружили нетрезвого водителя грузовика, содержание алкоголя в организме которого превышало норму более чем в 12 раз.

Об этом сообщает портал "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

Отмечается, что грузовой автомобиль Mercedes-Benz, который двигался с нарушением ПДД, остановили патрульные на 36 км автодороги Киев - Чоп.

Первое, что заметили инспекторы, начав общение с нарушителем - это резкий запах алкоголя. Выйдя из автомобиля, мужчина только подтвердил подозрения патрульных.

За рулем грузовика был 36-летний житель Черкасской области.

При проведении освидетельствования на состояние опьянения с помощью алкотестера, прибор показал результат 2,46 промилле алкоголя, что более чем в 12 раз превышает допустимую норму.

В отношении мужчины патрульные составили соответствующие административные материалы и отстранили от управления.

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