В Минздраве рассказали о признаках искривления позвоночника, а также алгоритм действий при обнаружении заболевания.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"90% взрослых больных остеохондрозом и радикулитом - это люди, которые перенесли в детстве сколиоз. Сколиоз - заболевание опорно-двигательного аппарата, характеризующееся искривлением позвоночника во фронтальной (боковой) плоскости с разворотом позвонков вокруг своей оси. Доказано негативное влияние сколиоза на функционирование сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем организма человека", - указано в сообщении.

Сколиотическая болезнь чаще всего наблюдается у детей и подростков, а ее частота превышает 15% в структуре патологии опорно-двигательного аппарата. Кроме этого, каждый четвертый ребенок в Украине имеет нарушение осанки и у 5-6 человек из тысячи это сколиоз. По данным Центра медицинской статистики Минздрава Украины во время профилактических осмотров 2019 года выявлено 99 467 детей со сколиозом. Развитие сколиоза обычно проявляется постепенно и почти всегда безболезненно. Искривление может развиваться таким образом, что ни родители, ни ребенок не замечают его.

Наиболее эффективные и простые способы избежать заболевания:

соблюдение рационального режима дня;

обеспечение достаточной продолжительности сна детей;

регулярное пребывание на свежем воздухе;

организация полноценного питания;

правильное сочетание активной деятельности и отдыха.

Важное значение имеет подбор мебели:

постель не должна быть мягкой;

размеры мебели должны соответствовать росту детей;

место, где школьники выполняют домашние задания, должно быть оборудовано эргономичной мебелью со специальным креслом, которое имеет систему поддержки всех отделов позвоночника.

Факторы риска, которые могут усиливать искривление позвоночника:

пол - искривление позвоночника у девочек бывает в 10 раз чаще, чем у мальчиков;

возраст - чем "младше" начало искажения, тем выше риск дальнейшего усиления сколиоза;

градус искривления - чем больше искажения, тем выше риск его дальнейшего усиления;

расположение - искривление в средне-нижней части позвоночника будет прогрессировать меньше, чем в верхней;

дети, рожденные со сколиозом, имеют больший риск усиления искривления.

Физическое обследование позвоночника у врача - это первый шаг по диагностике сколиоза. Самолечение недопустимо. Только опытные ортопеды и вертебрологи способны подобрать наиболее эффективные методы лечения в каждом конкретном случае.

Напомним, в Кабмине приняли положение, запрещающие родителям оставлять детей в санаторных школах на каникулы. Согласно сообщению, обучение в санаторной школе происходит с индивидуальным подходом и в оздоровительно-щадящем режиме. Его определяет медико-педагогическая комиссия заведения, которая мониторит состояние здоровья и особенности развития каждого ребенка.

Как сообщала "Страна", патрульный полицейский сломал руку мужчине, которому хотел силой надеть наручники, поскольку тот отказывался от госпитализации. Инцидент произошел в Кременчуге Полтавской области.