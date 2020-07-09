Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступила с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу переговорного процесса по Донбассу. По мнению политсилы, украинская сторона откровенно саботирует этот процесс.

Заявление "ОПЗЖ" опубликовано на сайте партии.

В "Оппоплатформе" напомнили, что 9 июля вице-премьер-министр и первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников в своем блоге для одного из западных изданий сказал о курсе украинской власти на отказ от Минских соглашений. Несмотря на то, что обязательность Минских соглашений закреплена в резолюции Совета безопасности ООН от 17 февраля 2015 года, Резников призвал руководство стран Запада поддержать их нарушение украинской властью.

"Переговорщики", назначенные президентом Зеленским, делают все, чтобы завести политическое урегулирование конфликта на Донбассе в тупик. Повторяя риторику партии войны о "сдерживании возрождающейся России", они подталкивают Украину к началу широкомасштабного открытого конфликта с Российской Федерацией, в который надеются втянуть НАТО и государства Запада", - заявили в "ОПЗЖ".

В партии считают, что позиция украинской делегации прямо противоречит национальным интересам Украины, международным обязательствам, взятым на себя Украиной, и несет угрозу безопасности стране.

"Из-за действий этих провокаторов застопорилось мирное урегулирование на Донбассе, Нормандский формат оказался под угрозой срыва, а переговоры и встречи не приносят никакого результата", - говорится в заявлении политсилы.

В связи с этим "Оппоплатформа" потребовала от Зеленского отказаться от курса на эскалацию конфликта. Выйти из-под влияния "партии войны" и полностью сменить состав переговорщиков по мирному урегулированию.

"Если у чиновника возникает противоречие между личной позицией и государственными интересами, это решается только одним способом – отставкой. Мы призываем Владимира Зеленского вспомнить о своих предвыборных обещаниях, привести страну к миру", - обратились в партии к главе государства.

Ранее "Страна" цитировала слова Резникова, о которых идет речь в заявлении "ОПЗЖ".

Мы также сообщали, что в июне Россия констатировала фактический выход Украины из Минского процесса.