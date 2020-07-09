"Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезд "Подольский экспресс"
Украинский железнодорожный перевозчик "Укрзализныця" открыл продажу билетов на поезд, известный как "Подольский экспресс". Состав №769/757-770/758 курсирует по маршруту "Киев – Каменец-Подольский – Могилев-Подольский", известный как "Подольский экспресс".
Об этом говорится в сообщении компании.
9 июля, "Укрзализныця" открыла продажу билетов Подольский экспресс. Поезд будет останавливаться в Виннице, Жмеринке, Хмельницком и других городах.
Курсирование "Подольского экспресса" возобновится 17 июля; первый поезд отправится из Киева в 14:55 и прибудет в Каменец-Подольский в 22:49.
В парные числа в состав поезда будет включена группа вагонов следованием до Могилева-Подольского.
В обратном направлении поезд будет курсировать с 18 июля.
На данный момент предусмотрено ограничение касаемо продажи билетов на этот поезд – 50% от общего количества мест.
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