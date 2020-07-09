Украинский железнодорожный перевозчик "Укрзализныця" открыл продажу билетов на поезд, известный как "Подольский экспресс". Состав №769/757-770/758 курсирует по маршруту "Киев – Каменец-Подольский – Могилев-Подольский", известный как "Подольский экспресс".

Об этом говорится в сообщении компании.

9 июля, "Укрзализныця" открыла продажу билетов Подольский экспресс. Поезд будет останавливаться в Виннице, Жмеринке, Хмельницком и других городах.

Курсирование "Подольского экспресса" возобновится 17 июля; первый поезд отправится из Киева в 14:55 и прибудет в Каменец-Подольский в 22:49.

В парные числа в состав поезда будет включена группа вагонов следованием до Могилева-Подольского.

В обратном направлении поезд будет курсировать с 18 июля.

На данный момент предусмотрено ограничение касаемо продажи билетов на этот поезд – 50% от общего количества мест.

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" вернула дюжину пригородных маршрутов в четырех городах Украины.

Также "Страна" рассказывала, что компания запустила шесть поездов на курорты Украины.