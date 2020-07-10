В Минздраве рассказали, что эпидемию полиомиелита в Украине можно остановить только при массовой вакцинации детей.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"За 5 месяцев этого года только 30% детей первого года жизни, требующих обязательных прививок, получили все 3 дозы вакцины для профилактики полиомиелита. 66% детей в возрасте до года было привито от полиомиелита за 10 месяцев 2019-го. Процента охвата прививками от полиомиелита в Украине недостаточно, чтобы до конца года достичь 95%", - указано в сообщении.

Профилактика полиомиелита

Вакцинация - единственная возможность уберечься от осложнений, вызванных полиомиелитом. Согласно рекомендациям World Health Organization (WHO), если достаточное количество людей в стране является вакцинированными (более 95%), распространение вируса прекратится. И наоборот, если в стране дети остаются невакцинированными, это может привести к распространению вируса и новых случаев заболевания.

Если в вашем медучреждении нет вакцины, обратитесь к главному врачу медучреждения для выяснения причины. Если главный врач не может оказать необходимую информацию можно в управление здравоохранения в вашей области.

Нужно ли делать прививки ребенку на грудном вскармливании

Материнское молоко не защищает ребенка от полиомиелита. Поэтому прививки детям на грудном вскармливании нужно делать. Очень важно обеспечить вакцинацию детей с хроническими заболеваниями, поскольку они более уязвимы к инфекциям. Противопоказания к прививке может определить только врач.

Полиомиелит характеризуется поражением центральной нервной системы и возникновением паралича, может привести к смерти. Полиомиелит невозможно вылечить. Но именно вакцинация предотвращает эту смертельно опасную болезнь. Около 5% больных умирают. В основном - из-за нарушения дыхания во время паралича дыхательной мускулатуры.

Напомним, Европейская региональная комиссия по сертификации ликвидации полиомиелита прогнозирует в Украине возможную вспышку дикого полиовируса или вакцинного полиовируса, который приводит к полиомиелиту. Такие риски связаны с низким уровнем вакцинации новорожденных в 2020 году. В списке оказалось еще 40 стран.

Как сообщала "Страна", на День защиты детей в Минздраве рассказали, что перед походом к врачу для вакцинации, ребенку нужна определенная психологическая подготовка, так как многие боятся уколов и просто врачей.