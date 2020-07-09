Министр финансов и министр иностранных дел Федеративной республики Германия отказались приехать в столицу США - Вашингтон на встречу министров стран Большой семерки.

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Соединенные Штаты хотели пригласить министров иностранных дел и финансов G7 в столицу США 29 июля.

Запрос на министерскую встречу пришел после того, как канцлер Ангела Меркель отменила свое участие в саммите G7, запланированном президентом США Дональдом Трампом в конце июня.

Однако ни министр иностранных дел Гайко Маас, ни его коллега Олаф Шольц не согласились на встречу в Соединенных Штатах. Вместо этого Берлин дал понять, что Германия отправит на заседание максимум государственных секретарей.

Издание поясняет, что министров не устроила предложенная дата. Кроме того, пишет издание, другие страны G7 сообщили, что не появятся на встрече на министерском уровне.

Ранее "Страна" писала, что в Белом доме готовы принять перенесенный саммит G7, несмотря на пандемию. Ранее в Белом доме говорили, что саммит может пройти в конце июня. Президент США Дональд Трамп предложил пригласить на будущий саммит "Большой семерки" Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.