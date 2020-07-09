Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 9 июля
В Министерстве здравоохранения показали карту, сколько граждан Украины болеют коронавирусом в разных регионах страны.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
- Винницкая обл. - 2021 (1443 выздоровели)
- Волынская обл. - 2875 (1178 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 1130 (1002 выздоровели)
- Донецкая обл. - 749 (233 выздоровели)
- Житомирская обл. - 1500 (1078 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 3622 (1117 выздоровели)
- Запорожская обл. - 605 (468 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 2857 (1213 выздоровели)
- Киев - 5872 (1962 выздоровели)
- Киевская обл. - 2895 (1650 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 669 (574 выздоровели)
- Луганская обл. - 90 (70 выздоровели)
- Львовская обл. - 6681 (990 выздоровели)
- Николаевская обл. - 465 (346 выздоровели)
- Одесская обл. - 2052 (863 выздоровели)
- Полтавская обл. - 327 (281 выздоровели)
- Ровенская обл. - 4380 (2363 выздоровели)
- Сумская обл. - 328 (271 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 2153 (1343 выздоровели)
- Харьковская обл. - 2521 (1280 выздоровели)
- Херсонская обл. - 201 (184 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 865 (616 выздоровели)
- Черкасская обл. - 707 (552 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 5074 (2473 выздоровели)
- Черниговская обл. - 585 (224 выздоровели).
"Подтверждено 51 224 случая COVID-19, из них 23 784 выздоровели, 1327 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 810 случаев. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 09.07 составляет 26 113 человек. Сейчас госпитализированы 3 931 человек, из них 85 человек подключены к аппарату ИВЛ", - указано в сообщении.
За сутки исследовано 13 938 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 760 247 образцов и ИФА 315 874 образцов.
Напомним, в Болгарии и Сербии в связи с ростом числа новых случаев коронавируса ужесточают карантинные меры, часть из которых была отменена в июне.
Как сообщал "Страна", инфекционист и главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи заявил, что мир все еще находится на начальном этапе пандемии коронавируса. То, что страны переживали до сих пор, - это просто крупные вспышки.