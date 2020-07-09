Президент Украины Владимир Зеленский переехал жить на государственную дачу в Конча-Заспе.

Об этом сообщили авторы расследования из программы "Схемы".

17 апреля 2019 года на тот момент еще кандидат в президенты Зеленский в одном из интервью в ответ на вопрос, планирует ли он пользоваться государственными резиденциями, сказал: "Я не вижу в этих резиденциях смысла".

А сейчас журналистам стало известно, что 7 июля президент продал свой частный дом в селе Иванковичи (в 50 км от Конча-Заспы). О продаже стало известно благодаря сайту электронных деклараций, куда Зеленский внес сведения о существенных изменениях в имущественном положении. Покупателем особняка и участка значится жена заместителя руководителя фракции "Слуги народа" Юрия Киселя. Она приобрела владения Зеленского за 13 с половиной миллионов гривен.

После сделки глава государства переехал на госдачу вместе с семьей. Он обосновался в доме номер 29, который еще называют "дачей Ющенко", так как третий президент жил там за госсредства в течение десяти лет, выехав только после Майдана.

Накануне заселения Зеленского в доме сделали ремонт за бюджетные деньги.

Журналистам "Радио Свобода" удалось отследить, как несколько раз кортеж президента и автомобиль его семьи въезжали на территорию элитного поселка и покидали ее.

Сам Зеленский никак не отреагировал на запрос СМИ относительно государственной дачи.

Ранее "Страна" сообщала, что президент скупал на десятки миллионов облигации ОВГЗ и не отразил этого в своей декларации о доходах.

Мы также публиковали данные из самой декларации Зеленского.