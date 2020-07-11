В субботу, 11 июля, в мире отмечают День шоколада. Первыми его начали отмечать французы, затем праздник прижился и в других странах.

Интересные факты

Считается, что первыми шоколад стали делать ацтеки, а испанские конкистадоры завезли его в Европу. Долгое время позволить себе шоколад могли только аристократы, а с 20 века, когда производство поставили на поток, сладости из шоколада стали популярны повсеместно.

Шоколад стимулируют выброс эндорфинов — гормонов, которые улучшают настроение.

Больше всего сладкоежек живут в Швейцарии - в среднем на каждого жителя в год приходится более 11 килограммов.

Более половины какао-бобов в мире выращивают в Африке. Урожай с одного дерева в среднем позволяет произвести около 3 кг шоколада.

Какао-дерево с бобами

Кстати, есть необычные способы сочетать шоколад. Например, в Японии его могут смешивать с васаби, в Швейцарии есть с сыром, в Чехии подавать к пиву.

Фильмы о шоколаде

"Шоколад" (2000) с Жюльет Бинош и Джонни Деппом. История рассказывает о том, как размеренная жизнь французского городка поменялась, после того, как там открыла свою кондитерскую молодая женщина Виенн.

"Чарли и шоколадная фабрика" (2005) Фантастический фильм Тима Бертона о мальчике Чарли, который попадает на волшебную фабрику.

"Анонимные романтики" (2010) Романтическая комедия о паре двух супер застенчивых французов, которые смогли найти друг друга благодаря общей страсти к шоколаду.

Красивые картинки ко Дню шоколада