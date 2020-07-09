Авиакомпания Air France восстанавливает регулярные рейсы в Украину. Первый самолет полетит из международного аэропорта "Борисполь" уже 14 июля.

Об этом сообщает avianews со ссылкой на информацию украинского представительства авиаперевозчика.

Авиакомпания Air France заявила о постепенном перезапуске своей сети по действующим маршрутам, которые были приостановлены из-за ограничений на перелеты в связи с Covid-19.

Сейчас запланировано два рейса Air France в неделю начиная с 14 июля и три рейса в неделю - с 24 августа 2020 года.

С 14 июля Air France будет летать из Парижа в Киев и обратно по вторникам и пятницам. С 24 августа - по вторникам, четвергам и субботам.

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