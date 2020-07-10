В четверг, 9 июля, министр обороны Украины Андрей Таран поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили недавнее признание Украины партнером с расширенными возможностями, усиление присутствия сил на Черном море и другие вопросы.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Разговор состоялся в 23-ю годовщину хартии об особом партнерстве между НАТО и Украиной, подписанной 9 июля 1997 года в Мадриде.

В разговоре стороны обменялись мнениями по ситуации на Востоке Украины и в акватории Черного моря. Собеседники согласились, что ситуация с безопасностью в Черном море продолжает ухудшаться в связи с тем, что Россия наращивает свое военное присутствие и меняет баланс сил.

Собеседники решили усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве черноморского региона, нарастив патрулирование в воздухе и присутствие кораблей ВМС стран-членов Альянса.

Министр также пригласил Столтенберга с официальным визитом в Украину.

Ранее "Страна" сообщала, что командующий ВМС ВСУ заявил о скором военном вторжении России в Украину с юга.

Однако командующий ООС назвал его слова преувеличением.