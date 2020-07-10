Среди нардепов нет единства по поводу скандального закона "О медиа" - Разумков
Председатель парламента Дмитрий Разумков прокомментировал законопроект "О медиа", написанный членами Комитета по вопросам информационной и гуманитарной политики. Спикер пока не смог однозначно его оценить.
Об этом он сказал в эксклюзивном интервью "Стране".
У Разумкова спросили, зачем принимать закон, против которого выступили практически все украинские журналисты и международные организации.
"Я еще не прочитал его до конца, но мне достаточно того, что я слышу от всех ваших коллег. Вы объединились в этом вопросе. Уверен, что этот закон вызовет дискуссию и внутри парламента. Исходя из того, что я слышу, однозначного позитивного мнения у меня нет", - признал спикер.
Однако он не смог спрогнозировать, пройдет ли проект через парламент.
"Сейчас единой позиции по этому вопросу нет и вряд ли будет единство при голосовании", - отметил Разумков.
Ранее мы приводили мнение спикера по поводу того, что могло бы повысить падающие рейтинги власти, а также о возможном роспуске Верховной Рады.
Мы также сообщали, что в Киеве журналисты провели пресс-конференцию против принятия скандального закона о медиа.