Председатель парламента Дмитрий Разумков прокомментировал законопроект "О медиа", написанный членами Комитета по вопросам информационной и гуманитарной политики. Спикер пока не смог однозначно его оценить.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью "Стране".

У Разумкова спросили, зачем принимать закон, против которого выступили практически все украинские журналисты и международные организации.

"Я еще не прочитал его до конца, но мне достаточно того, что я слышу от всех ваших коллег. Вы объединились в этом вопросе. Уверен, что этот закон вызовет дискуссию и внутри парламента. Исходя из того, что я слышу, однозначного позитивного мнения у меня нет", - признал спикер.

Однако он не смог спрогнозировать, пройдет ли проект через парламент.

"Сейчас единой позиции по этому вопросу нет и вряд ли будет единство при голосовании", - отметил Разумков.

Ранее мы приводили мнение спикера по поводу того, что могло бы повысить падающие рейтинги власти, а также о возможном роспуске Верховной Рады.

Мы также сообщали, что в Киеве журналисты провели пресс-конференцию против принятия скандального закона о медиа.