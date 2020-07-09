Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал возможность бунта, который якобы готовят на осень Петр Порошенко вместе с соратниками с целью свержения президента Владимира Зеленского. По его мнению такая вероятность практически нулевая.

Об этом он заявил в интервью "Стране".

Разговоры о госперевороте пошли после назначения Александра Турчинова главой штаба партии Петра Порошенко "Европейская солидарность". Также поговаривают, что к заговорщикам может присоединиться глава МВД Арсен Аваков.

У Разумкова спросили, видит ли он эту угрозу и обсуждается ли она во власти.

"Не верю, что сейчас проект государственного переворота можно реализовать. Я в целом говорю. Не думаю, что переворот может быть в Украине. А также не верю, что это будет инициировать Арсен Борисович: он член команды и министр", - сказал спикер.

Напомним, Турчинов возглавил штаб партии Порошенко 30 июня.

"Страна" разбиралась в подоплеке этого довольно странного назначения.

Мы также приводили мнение Разумкова по поводу вероятного роспуска Рады и способов повысить сильно упавший рейтинг действующей власти.