Председатель украинского парламента Дмитрий Разумков прокомментировал разговоры о досрочных выборах в Верховную Раду. По его мнению, "Слуге народа" они не нужны.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью "Стране".

У спикера поинтересовались в связи с упорными слухами о возможных досрочных выборах, насколько они реальны.

"Для президента и всей команды смысла в роспуске (парламента - Ред.) нет никакого. Состоянием на сегодня у партии 30% рейтинга. Если бы выборы состоялись на этих выходных, чисто теоретически в Раду прошло бы 170-190 человек (сейчас во фракции "Слуга народа" 248 нардепов - Ред.)", - сказал спикер.

Он также уточнил, что "в Украине может быть все, что угодно".

"Но если мы исходим из сегодняшних реалий, то оснований ни политических, ни юридических, ни конституционных для досрочного прекращения полномочий действующей Верховной Рады Украины, я думаю, нет. Поэтому я такой ситуации сегодня не вижу", - считает Разумков.

Он также не ожидает событий, которые могли бы повысить рейтинг власти.

Ранее "Страна" анализировала, пойдет ли Зеленский на досрочный роспуск Рады.