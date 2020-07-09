Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал падающие рейтинги власти. По его словам, подобная тенденция вряд ли поменяется в ближайшее время.

Об этом он сказал в интервью "Стране".

По словам Разумкова, падение рейтинга власти - стандартный процесс.

"Вопрос в скорости этого снижения и том, как это связано с событиями, которые происходят в стране. Однозначно коронавирус и экономический кризис не добавляют рейтинга никому: ни Раде, ни президенту, ни Кабмину", - сказал спикер.

У него также спросили, что должен сделать президент Зеленский и его монобольшинство в парламенте, чтобы количество симпатизирующих им граждан начало расти, и возможно ли это в принципе.

"В краткосрочной перспективе может быть много факторов. Но это теория, а на практике в ближайшей перспективе не вижу событий, которые могли бы значительно повысить рейтинг власти", - сказал Разумков.

Как писала "Страна" в июне, баланс доверия к Зеленскому за год упал на 43% и впервые стал негативным.

Мы также разбирались, о чем свидетельствуют такие показатели.