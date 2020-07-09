Японские ученые из Медицинского университета Дзикэй нашли настоящую причину депрессии. Они доказали, что ее причина - вирус.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на профессора Кадзухиро Кондо.



"Всего есть 8 видов герпеса. Мы занимаемся шестым видом вируса герпеса человека. Его особенность, как и других типов герпеса, в том, что он живет в организме человека всю жизнь, 100% людей являются носителями вируса герпеса человека шестого типа. Обычно он прячется в крови. При стрессе или усталости его количество увеличивается и он проявляется и в слюне. Через нос он пытается проникнуть в мозг, чтобы заразить его. Между мозгом и задней частью полости носа есть обонятельная луковица. Вирус заражает ее. После этого вирус опять переходит в латентное состояние", - рассказал профессор о стартовой точке своего исследования.



Затем вирус производит белок, он начинает направлять в клетки кальций. От чрезмерного количества кальция клетка умирает. В опытах на мышах ученые выяснили, что при искусственном введении этого гена в обонятельную луковицу, ее клетки стали умирать.



"Из-за того, что он убивает клетки обонятельной луковицы, мозг чрезмерно реагирует на стресс. Это является причиной депрессии", - подчеркнул Кондо.



В ходе экспериментов удалось выяснить, что если у человека был обнаружен этот протеин, то риск возникновения депрессии у него возрастает в 12 раз. У 80% людей с подтвержденной депрессией найден этот протеин.



"Если мы обнаружим в крови специфические антитела на форму этого соединения, мы сможем сделать вывод, что протеин SITH-1 уже находится в обонятельной луковице, соединился с протеином CAML и отправляет в клетки кальций. То есть мы сможем узнать об этом косвенным путем", - рассказал ученый.



Он подчеркнул, что версии о том, что причиной депрессии может быть вирус, высказывались и ранее, но все эти исследования оказались бездоказательными и не дали результата.

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