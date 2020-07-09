Инфекционист и главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи заявил, что мир все еще находится на начальном этапе пандемии коронавируса. То, что страны переживали до сих пор, - это просто крупные вспышки.

Слова специалиста цитирует "Интерфакс".

"Мы видим крупные вспышки в Бразилии, ЮАР и сейчас в Азии. Поэтому мы пока в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет", - сказал Фаучи.

Он добавил, что, если страны мира не будут вместе принимать скоординированные меры для сдерживания пандемии, вирус будет активно распространяться еще несколько месяцев.

Кроме того, Фаучи считает, что вспышку коронавируса в США по-прежнему не удалось взять под контроль.

"Плохо то, что некоторые штаты в попытке возобновить деятельность начали действовать слишком быстро в том, что касается ослабления ограничений. Многие люди, в особенности молодежь, нарушали рекомендации. В результате мы видим рост числа инфицированных в таких штатах, как Калифорния, Аризона, Флорида и Техас", - сказал он.

США уже давно занимают первое место на планете по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов. С начала эпидемии там диагностировано более 3,1 млн случаев заражения, более 134 тысяч заболевших скончались.

Ранее "Страна" приводила слова Фаучи о том, что осенью в США нужно ожидать вторую волну коронавируса.

Также мы сообщали, что США официально объявили о выходе из Всемирной организации здравоохранения.