Местные выборы на территории "ЛДНР" будут внеочередными. Они будут проводиться по специальному закону, который будет принят после решения вопросов безопасности, вывода войск, возвращения Украине контроля над границей и обеспечения критериев проведения выборов.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины - первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников, передает "Интерфакс-Украина".

"Если внимательно прочесть текст Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, то там сказано, что в качестве политического урегулирования пройдут выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, и они будут регулироваться отдельным принятым законом. Идет привязка закона о выборах к закону об особенностях местного самоуправления (в "ЛДНР" - Ред.). Если мы вернемся к закону, который еще иногда называют законом об "особом статусе", принятому прошлой каденцией Верховной Рады и продленному до 31 декабря нынешним созывом, то в нем, в том числе, есть ссылка на необходимость принятия закона об особенностях выборов там (на неподконтрольном Донбассе - Ред.)", - пояснил Резников.

Он добавил, что Верховная Рада сегодня должна говорить только о местных выборах на подконтрольной территории Украины, а выборы в Крыму и на неподконтрольном Донбассе после их возвращения будут проходить по отдельному закону, это абсолютно несвязанные вещи.

"В случае проведения очередных выборов на избирательную кампанию отводится 90 дней. А на внеочередных выборах, а именно о них будет идти речь, поскольку очередные местные выборы были в 2015 году, но они не состоялись на территории ОРДЛО, кампания длится 60 дней. То есть когда будет принят Верховной Радой закон о внеочередных выборах в ОРДЛО, это будет специальный закон", - отметил он.

Отметим, что в Минских соглашениях записано, что выборы проводятся до передачи контроля над границей Украине. Передача контроля на границей должна быть осуществлена лишь после принятия изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса.

9 июля комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства на воем заседании в четверг принял решение рекомендовать парламенту принять проставление "О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)".

Ранее "Страна" писала о том, что по словам Резникова, Украина не имеет претензий к жителям "ЛДНР" и Крыма с российскими паспортами.

Также мы сообщали, о заявлении Резникова, что Россия не ставила Киеву ультиматум об особом статусе Донбасса.