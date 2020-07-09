Резников вновь заявил, что Украина хочет провести выборы на Донбассе после получения контроля над границей
Местные выборы на территории "ЛДНР" будут внеочередными. Они будут проводиться по специальному закону, который будет принят после решения вопросов безопасности, вывода войск, возвращения Украине контроля над границей и обеспечения критериев проведения выборов.
Об этом заявил вице-премьер-министр Украины - первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников, передает "Интерфакс-Украина".
"Если внимательно прочесть текст Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, то там сказано, что в качестве политического урегулирования пройдут выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, и они будут регулироваться отдельным принятым законом. Идет привязка закона о выборах к закону об особенностях местного самоуправления (в "ЛДНР" - Ред.). Если мы вернемся к закону, который еще иногда называют законом об "особом статусе", принятому прошлой каденцией Верховной Рады и продленному до 31 декабря нынешним созывом, то в нем, в том числе, есть ссылка на необходимость принятия закона об особенностях выборов там (на неподконтрольном Донбассе - Ред.)", - пояснил Резников.
Он добавил, что Верховная Рада сегодня должна говорить только о местных выборах на подконтрольной территории Украины, а выборы в Крыму и на неподконтрольном Донбассе после их возвращения будут проходить по отдельному закону, это абсолютно несвязанные вещи.
"В случае проведения очередных выборов на избирательную кампанию отводится 90 дней. А на внеочередных выборах, а именно о них будет идти речь, поскольку очередные местные выборы были в 2015 году, но они не состоялись на территории ОРДЛО, кампания длится 60 дней. То есть когда будет принят Верховной Радой закон о внеочередных выборах в ОРДЛО, это будет специальный закон", - отметил он.
Отметим, что в Минских соглашениях записано, что выборы проводятся до передачи контроля над границей Украине. Передача контроля на границей должна быть осуществлена лишь после принятия изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса.
9 июля комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства на воем заседании в четверг принял решение рекомендовать парламенту принять проставление "О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)".
Ранее "Страна" писала о том, что по словам Резникова, Украина не имеет претензий к жителям "ЛДНР" и Крыма с российскими паспортами.
Также мы сообщали, о заявлении Резникова, что Россия не ставила Киеву ультиматум об особом статусе Донбасса.