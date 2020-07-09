Суд в четвёртый раз перенёс рассмотрение меры пресечения музыканту Андрею "Риффмастеру" Антоненко, который проходит подозреваемым в организации убийства журналиста Павла Шеремета.

Теперь оно назначено на 10:30 понедельника, 13 июля.

Об этом сообщает PavlovskyNEWS.

Сообщается, что по словам стороны защиты, "прокуроры потеряли том обвинения по дороге в суд". Из-за этого адвокаты предложили вызвать курьера на место потери, но суд отказал в продолжение заседания, так как ему необходимо время для ознакомления с материалами.

Коллегия Апелляционного суда дала прокуратуре 3 дня на поиск материалов. Также сообщается, что прокуроры не внесли в обвинение смену статей, которые подразумевают ужесточение меры пресечения для Антоненко.

После заседания Антоненко попросил опровергнуть слухи о его суицидальных настроениях: "Это все вранье. Спецназ не сдается. Стальные!" - прокричал он.

Мы разбирались, о чем говорится в первом подозрении по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщала "Страна", утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина, в которой находился журналист Павел Шеремет. Он погиб на месте вскоре после взрыва.

А в декабре 2019-го полиция провела обыски и сообщила о подозрении нескольким людям: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру Юлии Кузьменко, а также ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны.