Западу стоит поддержать пересмотр Минских соглашений, поскольку они не отражают нынешних реалий и потребностей по урегулированию конфликта на Донбассе. Такое мнение высказал вице-премьер-министр Украины - первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников.

"По ряду причин условия Минских соглашений больше не отражают реалий на востоке Украины. Это наиболее очевидно в связи с линией соприкосновения, которая была тщательно зафиксирована в официальных Минских соглашениях. Линия фронта, определенная в начале 2015 года, с тех пор устарела в результате последующей российской оккупации еще 1800 квадратных миль украинской земли. Понятно, что подобные аномалии лишают весь Минский процесс его логики", - написал он в своем блоге для Atlantic Council.

Он считает, что сейчас западный мир кажется неуверенным в том, как лучше сдержать "возрождающуюся и ревизионистскую Россию".

"Будучи нацией, которая находится на передовой в нынешней конфронтации, Украина является наиболее очевидным направлением для стратегий сдерживания. В практическом плане это означает пересмотр Минского процесса и адаптацию рамок нынешнего диалога с учетом геополитических реалий. Сейчас не время догматически цепляться за существующие договоренности. Напротив, творческие подходы необходимы для обеспечения глобальной безопасности и предотвращения дальнейшей европейской дестабилизации", - убежден первый замглавы делегации Украины в ТКГ.

Ранее "Страна" писала о том, что Резников рассказал об отсутствии претензий у Украины к жителям "ЛДНР" и Крыма с российскими паспортами.

Также мы сообщали, что вице-премьер Резников назвал время очередного саммита в "Нормандском формате".