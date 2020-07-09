Компания Коломойского хочет управлять медиа-холдингом Курченко
Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), которому прошлой осенью был передан "Украинским медиа холдинг" (UMH Group), объявило конкурс по поиску управляющего холдинга. На него подала заявку группа "1+1 медиа", принадлежащая Игорю Коломойскому. В УМХ называют конкурс неправомерным.
Конкурс агентство АРМА объявило еще 12 июня. От претендента на должность требовался опыт управления или руководства компаниями, предоставлявшими рекламные услуги в интернет-СМИ, на радио и в периодической печати, производившими контент для интернет и печатных СМИ, радио, интернет-ресурсов. Кроме того, кандидат был обязан представить программу управления активами.
Об окончании приема документов а АРМА сообщили 3 июля. В агентстве проинформировали о поступлении семи пакетов документов от компаний.
8 июля стало известно, что среди претендентов оказалось ООО "1+1 Интернет" - часть принадлежащей Игорю Коломойскому группы "1+1 медиа".
Сегодня в УМХ сделали заявление, что на основе анализа закона об АРМА, конкурсных требований к участникам и подаваемым документам там пришли к выводу: действия АРМА, как и конкурс, не могут считаться правомерными и нарушают законодательство Украины.
В медиа холдинге назвали три причины, почему так считают.
- В условиях конкурса нет конкретного перечня того, что АРМА предлагает передать будущему управителю. По сути, АРМА не владеет информацией о том, что именно входит в активы УМХ. Но ведь она обязана провести их оценку, иначе победитель конкурса не сможет сохранить экономическую стоимость активов, поскольку банально ее не знает.
- Неизвестно, каким образом претендент от АРМА будет управлять недвижимым имуществом, которое, согласно решению Печерского райсуда Киева от 9 сентября 2019 г., находится на неподконтрольной территории Украины (в городах Стаханов, Первомайск и Антрацит Луганской области). Неясно, как будет проведен аудит, определена стоимость этого имущества, гарантирована его безопасность, как будет определяться стоимость имущественных прав интеллектуальной собственности.
- Трудно объяснить с точки зрения логики, что означает конкурсное требование к претендентам: "Не находиться под прямым или опосредованным контролем группы компаний Украинский медиа холдинг или бенефициаров (контролеров) таких компаний". Непонятно, что означает это требование, если в категорию "неподходящих" могут попасть любые физические или юридические лица, имеющие дружественные или деловые отношения с компаниями УМХ.
"Отсутствие вразумительных ответов на эти вопросы дает нам право полагать - конкурс претендентов направлен не на приумножение и сбережение активов УМХ. В нашем понимании, АРМА дискриминирует часть конкурсантов в угоду неким лицам или группам лиц, с которыми у него уже есть определенная договоренность о передаче активов Медиа Холдинга. Кто эти лица или группы, можно легко узнать, взглянув на список из пяти претендентов на активы УМХ и обнаружив там представителей конкурирующих медиагрупп Украины", - заявили в медиа холдинге.
В холдинге собираются оспаривать как сам конкурс, так и его результаты, действия руководства АРМА и договор на управление в суде.
УМХ основал в конце 1990-х годов бизнесмен Борис Ложкин (бывший глава Администрации президента Порошенко). В 2013 году его приобрел близкий к "Семье" Януковича Сергей Курченко, который после Майдана уехал в России.
В 2017 году суд арестовал акции и корпоративные права медиа холдинга.
"Страна" приводила комментарий Курченко по поводу решения суда.
УМХ - крупный мпдиахолдинг. В него, в частности, входит сайт "Корреспондент", газета "КП в Украине", несколько радиостанций.