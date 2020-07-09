Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), которому прошлой осенью был передан "Украинским медиа холдинг" (UMH Group), объявило конкурс по поиску управляющего холдинга. На него подала заявку группа "1+1 медиа", принадлежащая Игорю Коломойскому. В УМХ называют конкурс неправомерным.

Конкурс агентство АРМА объявило еще 12 июня. От претендента на должность требовался опыт управления или руководства компаниями, предоставлявшими рекламные услуги в интернет-СМИ, на радио и в периодической печати, производившими контент для интернет и печатных СМИ, радио, интернет-ресурсов. Кроме того, кандидат был обязан представить программу управления активами.

Об окончании приема документов а АРМА сообщили 3 июля. В агентстве проинформировали о поступлении семи пакетов документов от компаний.

8 июля стало известно, что среди претендентов оказалось ООО "1+1 Интернет" - часть принадлежащей Игорю Коломойскому группы "1+1 медиа".

Сегодня в УМХ сделали заявление, что на основе анализа закона об АРМА, конкурсных требований к участникам и подаваемым документам там пришли к выводу: действия АРМА, как и конкурс, не могут считаться правомерными и нарушают законодательство Украины.

В медиа холдинге назвали три причины, почему так считают.

В условиях конкурса нет конкретного перечня того, что АРМА предлагает передать будущему управителю. По сути, АРМА не владеет информацией о том, что именно входит в активы УМХ. Но ведь она обязана провести их оценку, иначе победитель конкурса не сможет сохранить экономическую стоимость активов, поскольку банально ее не знает. Неизвестно, каким образом претендент от АРМА будет управлять недвижимым имуществом, которое, согласно решению Печерского райсуда Киева от 9 сентября 2019 г., находится на неподконтрольной территории Украины (в городах Стаханов, Первомайск и Антрацит Луганской области). Неясно, как будет проведен аудит, определена стоимость этого имущества, гарантирована его безопасность, как будет определяться стоимость имущественных прав интеллектуальной собственности. Трудно объяснить с точки зрения логики, что означает конкурсное требование к претендентам: "Не находиться под прямым или опосредованным контролем группы компаний Украинский медиа холдинг или бенефициаров (контролеров) таких компаний". Непонятно, что означает это требование, если в категорию "неподходящих" могут попасть любые физические или юридические лица, имеющие дружественные или деловые отношения с компаниями УМХ.

"Отсутствие вразумительных ответов на эти вопросы дает нам право полагать - конкурс претендентов направлен не на приумножение и сбережение активов УМХ. В нашем понимании, АРМА дискриминирует часть конкурсантов в угоду неким лицам или группам лиц, с которыми у него уже есть определенная договоренность о передаче активов Медиа Холдинга. Кто эти лица или группы, можно легко узнать, взглянув на список из пяти претендентов на активы УМХ и обнаружив там представителей конкурирующих медиагрупп Украины", - заявили в медиа холдинге.

В холдинге собираются оспаривать как сам конкурс, так и его результаты, действия руководства АРМА и договор на управление в суде.

УМХ основал в конце 1990-х годов бизнесмен Борис Ложкин (бывший глава Администрации президента Порошенко). В 2013 году его приобрел близкий к "Семье" Януковича Сергей Курченко, который после Майдана уехал в России.

В 2017 году суд арестовал акции и корпоративные права медиа холдинга.

"Страна" приводила комментарий Курченко по поводу решения суда.

УМХ - крупный мпдиахолдинг. В него, в частности, входит сайт "Корреспондент", газета "КП в Украине", несколько радиостанций.