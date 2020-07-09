В Кремле не исключили, что президент России Владимир Путин сегодня поздравит своего украинского коллегу Виктора Януковича, проживающего сейчас в РФ, с 70-летием, которое он отмечает сегодня.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Не могу этого исключать, но пока что мне неизвестно, что президент (РФ) звонил Януковичу. Но поскольку он не является действующим президентом, то даже если такой звонок состоится, мы не обязательно будем об этом сообщать. Президент ежедневно многих поздравляет с Днем рождения", - заявил Песков.

При этом он подчеркнул, что Януковича в России считают "бывшим президентом Украины, который перестал быть президентом Украины в результате силового переворота, который произошел в этой стране".

Отвечая на вопрос о политических перспективах Януковича в Украине, Песков сказал: "К сожалению, я не имею информации о каком-то измерении рейтинга господина Януковича в Украине, я просто не знаю, замеряется ли его рейтинг, и если замеряется, то кем".

Ранее Песков также прокомментировал публикацию записи телефонного разговора Владимира Путина с Петром Порошенко.

Как сообщала "Страна", в начале мая суд Киева заочно арестовал Януковича на два месяца. После этого стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова хочет добиться экстрадиции Януковича.

Ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил, что группа сотрудников Офиса генпрокурора получает деньги от заинтересованных лиц за сокрытие информации о преступлениях во время Евромайдана.