12 июля украинские рыбаки отмечают свой праздник. Он приходится на каждое второе воскресенье июля. В этом году День рыбака совпадает с религиозным праздником Петра и Павла.
Картинки и поздравления
Пусть круглый год тебе везет - лови за хвост удачу!
Желаю полный дом любви и радости в придачу.
С праздником тебя, рыбак! Счастья, радости, всех благ!
С Днем рыбака, тебя я поздравляю,
хорошего клева всегда я желаю.
Ловись большая пребольшая рыбка!
Пускай с лица не сходит улыбка.
Желаю богатого улова, удачи и верных друзей. С Днем рыбака!
Желаю крепкого здоровья, чтобы ты рыбачил еще сотню лет!
Пусть все складывается так, как ты хочешь. Шикарной рыбалки и незабываемых впечатлений
Самый лучший в мире рыбак, поздравляю тебя просто так!
Пусть погода тебя не подводит, пусть всегда удача находит.
Традиции и интересные факты
В День рыбака рыболовы отправляются на рыбалку. В городах проводят конкурсы на самую лучшую уху и тематические праздники. Например, в Бердянске в этом году откроют памятник осетру.
- В 1983 году в Калифорнии была поймана самая большая пресноводная рыба - осетр, весивший 212,28 кг.
- Самая крупная морская рыба, пойманная на удочку, это белая акула-людоед весом 1,2 тонн.
- Самая дорогая рыба - голубой тунец весом 222 кг, проданный в Японии. Он был продан за 1,76$ млн. Небольшой кусочек такого тунца-рекордсмена стоил 20 евро.
Тунец рекордсмен, проданный на рынке в Токио
- Самая дорогая искусственная приманка, когда-либо проданная на аукционе, приманка фирмы Giant Haskell Minnow. Она была изготовлена из меди оружейных дел мастером Райли Хэскелем. Их производили с 1853 года. Приманка длиной 10 см имитировала малька, а хвост у нее был подвижным. В 2003 году один из сохранившихся экземпляров был продан за $101 200.
Приманка Giant Haskell Minnow
- Среди самых захватывающих мест для рыбалки в мире называют Норвегию, где ловят рыбу во фьордах. Еще одно место для крутой рыбалки - Чили. Попробовать рыбную ловлю предлагают и отдыхающим на Сейшелах.