12 июля украинские рыбаки отмечают свой праздник. Он приходится на каждое второе воскресенье июля. В этом году День рыбака совпадает с религиозным праздником Петра и Павла.

Картинки и поздравления

Пусть круглый год тебе везет - лови за хвост удачу!

Желаю полный дом любви и радости в придачу.

С праздником тебя, рыбак! Счастья, радости, всех благ!

С Днем рыбака, тебя я поздравляю,

хорошего клева всегда я желаю.

Ловись большая пребольшая рыбка!

Пускай с лица не сходит улыбка.

Желаю богатого улова, удачи и верных друзей. С Днем рыбака!

Желаю крепкого здоровья, чтобы ты рыбачил еще сотню лет!

Пусть все складывается так, как ты хочешь. Шикарной рыбалки и незабываемых впечатлений

Самый лучший в мире рыбак, поздравляю тебя просто так!

Пусть погода тебя не подводит, пусть всегда удача находит.

Традиции и интересные факты

В День рыбака рыболовы отправляются на рыбалку. В городах проводят конкурсы на самую лучшую уху и тематические праздники. Например, в Бердянске в этом году откроют памятник осетру.

В 1983 году в Калифорнии была поймана самая большая пресноводная рыба - осетр, весивший 212,28 кг.

Самая крупная морская рыба, пойманная на удочку, это белая акула-людоед весом 1,2 тонн.

Самая дорогая рыба - голубой тунец весом 222 кг, проданный в Японии. Он был продан за 1,76$ млн. Небольшой кусочек такого тунца-рекордсмена стоил 20 евро.

Тунец рекордсмен, проданный на рынке в Токио

Самая дорогая искусственная приманка, когда-либо проданная на аукционе, приманка фирмы Giant Haskell Minnow. Она была изготовлена из меди оружейных дел мастером Райли Хэскелем. Их производили с 1853 года. Приманка длиной 10 см имитировала малька, а хвост у нее был подвижным. В 2003 году один из сохранившихся экземпляров был продан за $101 200.

Приманка Giant Haskell Minnow