В состоянии жестоко избитого две недели назад в Харькове координатора "Партии Шария" Никиты Роженко есть улучшения: к нему вернулся слух и он уже пытается вставать, однако все еще есть проблемы со зрением.

Об этом в комментарии "Стране" сообщила Ольга Шарий, сооснователь партии Шария. Она также уточнила, что Никите, скорее всего, еще потребуются оперативные вмешательства.

"Улучшения в состоянии Никиты есть. Тем не менее, мы ждем следующей недели: будет совещание врачей - челюстно-лицевых хирургов, ЛОР-врачей и офтальмологов. Будут принимать решение, что делать, чтоб восстановить структуру кости и вернуть глаз на нужное место. Поэтому да, восстановление есть, но чтобы вернуть человека к нормальной жизни, еще нужно много работать и ждать. Врачи будут предлагать варианты, поэтому пока ждем, а потом будем решать где и как лучше сделать операции", - рассказала Ольга Шарий.

Не исключается вариант дальнейшего лечения Никиты Роженко за границей.

"После консилиума будет понятно, что и как делать, и лучше ли сделать подобную операцию в Европе. Мы только двумя руками "за" и сами это предложим. Просто восстановление он проходит в Харькове, и должна сказать, что харьковские врачи делают все возможное. Но это не только в Харькове. В Виннице, когда Нацдружины напали на нашего сторонника, повредили ему легкое, пробили диафрагму, винницкие врачи буквально вытащили его с другого света. У нас врачи очень талантливые. Единственное отличие нас от Европы - что в Европе другое оборудование, другие аппараты", - сказала Ольга Шарий.

Напомним, харьковского координатора партии Шария избили 24 июня. Жертвой нападения стал Никита Роженко, который накануне написал заявление в полицию об угрозах со стороны руководителей харьковского Нацкорпуса. Лидер партии Анатолий Шарий заявил, что на активиста напали представители Нацкорпуса по заказу Офиса президента.

Позже лидер харьковского "Нацкорпуса" Константин Немичев заявил и непричастности организации к избиению Роженко.

В тоже время, в полиции сообщили "Стране", что в качестве одной из версий рассматривают причастность к избиению представителей харьковского "Нацкорпуса".

Позже стало известно, что полиция переквалифицировала статью в деле о нападении на Роженко с хулиганства на "покушение на умышленное убийство".