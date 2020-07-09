Из Украины собираются депортировать двух чеченцев. По заявлению полиции они - боевики. Сами чеченцы утверждают, что он тренеры по детскому боксу и приехали по просьбе местной спортивной федерации.

Об этом сообщает Национальная полиция и PavlovskyNews.

Во вторник, 7 июня, Национальная полиция сообщила о задержании в Киеве граждан РФ, которых заподозрили в попытке организовать тяжкие преступления и связях с российским спецслужбами.

"По имеющимся данным, они были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран. За это даже были награждены государственными наградами", - пишет полиция.

Адвокат подозреваемых Виктор Смалий назвал журналистам PavlovskyNews подзащитных - Рустама Чичаева и Валида Айдамирова. Он говорит, что его клиенты являются детскими тренерами по боксу, которые прибыли в Украину по приглашению местной федерации.

Получив повестку в Шевченковский райотдел, Чичаев и Айдамиров сами туда прибыли, где дали показания в качестве свидетелей. В подтверждение своих слов адвокат предоставил Чичаева и Айдамирова в райотделе. По утверждению адвоката, никаких претензий к гражданам РФ у украинской полиции не было.

После окончания допроса мужчин задержал Департамент стратегических расследований МВД.

В полиции говорят, что оперативники установили автомобиль, на котором передвигаются мужчины, и их вероятное место нахождения. По результатам проведения полицейской спецоперации двух мужчин задержали в Шевченковском районе столицы.

"Перед полуночью Чичаева и Айдамирова вывезли к белорусской границе, заставив покинуть страну. Им запретили посещать Украину в течение трех лет", - пишет PavlovskyNews.

Как отметил адвокат, пострадавшие через суд будут добиваться признания действий правоохранителей незаконными и подавать жалобу генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Ранее мы писали, что Шевченковский суд Киева оправдал трех чеченцев, напавших на экс-нардепа Мустафу Найема возле Бессарабского рынка в 2018 году.

Также "Страна" рассказывала, что СМИ назвали имя чеченца, подозреваемого в организации убийства Окуевой.