В СВР Украины заявили, что российские спецслужбы продолжают использовать свои возможности в Украине для проведения информационных операций. В спецслужбе считают, что происходит активизация многовекторной работы.

"Активизация многовекторной работы страны-агрессора в украинском информационном пространстве является признанием эффективности работы украинских спецслужб и попыткой использовать Украину для внешнего влияния на ход политических событий в мире. Украинские разведывательные и специальные службы понимают указанные вызовы и консолидированы в своем главном задании - защищать национальную безопасность Украины", - говорится в заявлении СВР.

Заявление было опубликовано в четверг, 9 июля, на фоне обнародования народным депутатом Украины Андреем Деркачем новых записей телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко. В частности, это разговоры Порошенко с главой РФ Владимиром Путиным, а также с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Мы разбирались, о чем говорят новые пленки Деркача. На них было названо имя человека в украинской власти, который курировал подготовку диверсии в Крыму - Валерий Кондратюк. Совсем недавно он возглавил Службу внешней разведки - уже при Владимире Зеленском. На этой же пресс-конференции Андрей Деркач указал на угрозу, которая исходит от Зеленского из-за наличия такого кадра на ответственной должности.

Собственно, видимо, этим и объясняется тональность нынешнего заявления СВР.