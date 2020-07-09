Возможность создания программы, покрывающей дорогостоящее лечение ветеранов АТО/ООС с инвалидностью обсудил сегодня в Луцке президент Владимир Зеленский с ветеранами боевых действий Волынской области. Также были поднятывопросы о доступе к медицинской помощи и улучшению социального обеспечения. Об этом сообщается на сайте президента.

Владимир Зеленский согласился с необходимостью создания новой программы, предусматривающей дорогую медпомощь для ветеранов с инвалидностью.

"Для государства это незначительная сумма по сравнению с тем, что вы отдали и отдаете Украины. Поэтому я здесь с вами согласен полностью", - цитирует Зеленского пресс-служба президента.

Также к Зеленскому обратилась мама одного из погибших воинов с просьбой об отмене развлекательных мероприятий и работы развлекательных заведений в День памяти защитников Украины 29 августа. Президент сообщил, что этот вопрос уже проработан, и День памяти защитников будет настоящим днем почитания и скорби по тем, кто отдал за Украину самое ценное - свою жизнь.

Глава государства добавил, что недавно в Офисе президента был создан Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших, который занимается помощью защитникам Украины. Зеленский ожидает, что этот орган возьмет на себя основные вопросы коммуникации и будет помогать с решением актуальных проблем.



Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский объяснил проблемы в Украине сложным високосным годом.

Также мы сообщали, что Зеленский допустил создание аграрного министерства уже в июле.