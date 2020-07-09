В Мариуполе женщина в одних трусах зашла в отделение банка на проспекте Свободы. Сотрудники финучреждения отказались обслуживать ее в таком виде и вызвали охрану.

Об этом сообщает Сайт города Мариуполя.



Когда на место прибыла патрульная полиция, голая женщина стояла возле банка. Прохожие завели ее в помещение. После этого полицейские позвонили дочери женщины. После того, как та узнала об инциденте, она привезла одежду.





Ранее "Страна" писала, что в Киеве голая дама показала пешеходам, как пересекать "зебру" двумя способами.

Также мы рассказывали, что в Киеве возле торгово-развлекательного центра "Пирамида" на улице Александра Мишуги расхаживала обнаженная девушка. В ролике, снятом очевидцем, голая молодая женщина с распущенными волосами неторопливо идет по парковке, затем останавливается у автомобиля Renault.