Новым президентом Еврогруппы стал министр государственных расходов и реформ Ирландии Паскаль Донохью. Он вступит в должность 13 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского союза.

Предыдущий президент Еврогруппы Марио Сентео был избран в декабре 2017 года.

"Когда я начинаю свое пребывание на посту президента Еврогруппы, я глубоко осознаю, что граждане Европы смотрят на то, где сейчас находится их национальная экономика, смотрят на европейскую экономику и стали больше беспокоиться о своем будущем, своей работе и доходах. Это проблема, которую я понимаю, это проблема, которую понимают члены Еврогруппы. Я абсолютно уверен, что с моими коллегами в Еврогруппе есть возможность, и мы уже заложили основы, чтобы преодолеть эти проблемы и победить", - сказал Паскаль Донохью.

Отметим, что Донохью занимает пост министра финансов Ирландии с июня 2017 года. Также он был министром по государственным расходам и реформам с мая 2016 года. В 2013 году Паскаль Донохью был избран на должность государственного министра по европейским делам.

Наша справка

В Еврогруппу входят министры финансов 17 стран-членов Еврозоны и примкнувшие к ним еврокомиссары по финансам и экономике, председатель Европейского центрального банка, другие высокопоставленные чиновники ЕС. Они встречаются обычно за день до заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам стран Евросоюза и готовят решения, которые Совет затем и принимает. Еврогруппу иногда называют теневым правительством Европы.

Напомним, Париж и Берлин решили создать фонд на 500 миллиардов евро для спасения экономики Европы после коронакризиса.

Также мы писали, что украинцев не будут пускать в Евросоюз с 1 июля.