Государство ищет инвесторов и работает над развитием инфраструктуры для президентского проекта "25 туристических магнитов Украины".

Об этом Владимир Зеленский заявил в Луцке на встрече с представителями бизнеса Волынской области, передают "Украинские новости".

По словам президента, в каждом регионе избран один "туристический магнит". В частности, в Волынской области - это Шацкие озера.

"Имеется в виду, что мы выбираем один центральный объект, 25 - в соответствии с регионами страны, и сосредотачиваемся над ним. Это не только деньги, которые мы будем вкладывать и помогать находить. Это инфраструктура этого "магнита", его восстановление, и его имидж за границей, его рекламирование", - рассказал он.

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко объяснил принципы сотрудничества с инвесторами.

"Как мы сотрудничаем: есть инвестор, который хочет вкладывать деньги, тогда государство работает над инфраструктурой, а инвестор - над отелем, базой отдыха или еще чем-то", - сказал он.

Зеленский напомнил, что в следующем году государство также планирует заняться музеями и замками и добавил, что "без инфраструктуры не будет никакого туризма", поэтому акцентировал внимание на необходимости строительства и ремонта дорог и аэропортов.

"Это мы преодолеем за несколько лет", - заверил Зеленский.

Президент также напомнил, что для привлечения в Украину заграничных туристов планируется либерализировать визовый режим для ряда иностранных государств.

Ранее "Страна" писала о том, что глава Минюста Малюська строит планы сделать из Лукьяновское СИЗО гостиницу.

Также мы сообщали, что в Украине запустили портал для туристов с правилами и подсказками для путешествующих.