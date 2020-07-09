В Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ) состоялась пресс-конференция известных журналистов и общественных деятелей, на которой они в очередной раз подвергли критике скандальный законопроект "О медиа" и призвали народных депутатов его не принимать.

Журналисты заявили, что Верховная Рада должна отклонить законопроект "О медиа", или исключить оттуда регулирование печатных или онлайн-СМИ. Они призвали не делать Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания мега-регулятором всех украинских СМИ.

Участникам пресс-конференции стали: председатель НСЖУ Сергей Томиленко, блоггер, телеведущий Макс Назаров; журналистка, телеведущая, блогер Наташа Влащенко; президент Украинской ассоциации медиабизнеса Алексей Погорелов; блогер Сергей Лямец; основатель новостного телеграмм канала "Pavlovsky News" Андрей Павловский, первый секретарь НСЖУ Лина Кущ.

Каждый из участников является подписантом коллективного обращения к президенту и Верховной Раде Украины с призывом отклонить законопроект "О медиа". Обращение уже подписали более 200 коллективов редакций национальных и региональных СМИ, журналистов и блоггеров.

"Почему законопроект не предусматривает ответственности Нацсовета за ошибочные решения, за злоупотребление, за убытки из-за превышения полномочий, как это сейчас предусмотрено в случае неправомерных действий налоговых органов?", - спрашивает первая секретарь НСЖУ Лина Кущ.

"Мы стоим на страже прав журналистов и главное – прав граждан на получение независимой информации, удобной или неудобной для любых политиков. Мы защищаем общественный интерес. Протестное заявление уже подписали более 200 коллективов редакций, и это заявление ежедневно дополняется новыми подписями. Главный призыв журналистского сообщества - не дорабатывать законопроект, а отклонить и честно начать диалог по реформированию (медиа в Украине - Ред.), - отмечает председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Я ждала за год работы президента и его команды видения будущего, видения развития информационной сферы, видения развития новой современной журналистики", – отмечает телеведущая и блогер Наташа Влащенко, – "Зато мы получили проекты закона "О фейках" (дезинформацию) и "О медиа".

Оказывается, власть интересует цензура и ограничение прав журналистов.

Когда я вижу под заявлением подписи и "правильных" и "неправильных" журналистов, то есть, коллег, с которыми нас идеологически разрывали 6 лет, то прекрасно понимаю, что сейчас правильно и неправильно делают "Слуги народа", – убежден телеведущий и блогер Макс Назаров. – "Члены команды президента должны понимать, что бороться с журналистами – это хоть и традиция в Украине, но это дело неблагодарное", - добавил он.

"Закрутить гайки" на рынке онлайн-медиа придумали украинские чиновники и депутаты. Европа этого от нас не требует, – отмечает блогер и известный журналист по экономической тематике Сергей Лямец. – "Вчера во время участия в онлайн-обсуждении законопроекта "О медиа" эксперт Совета Европы подтвердил, что жесткое регулирование онлайн-СМИ на уровне с аудио-визуальными медиа является неоправданным", - сообщил Лямец.

"Полномочия Нацсовета, права журналистов, самоцензура, прозрачные и четкие критерии для штрафов и санкций – ответов на важные вопросы, которые тревожат журналистов и медиабизнес нет", – комментирует содержание данного законопроекта президент Украинской ассоциации медиа бизнеса Алексей Погорелов.

"Где украинские деньги для украинских медиа для украинцев? Эта история с проектом "О медиа" – это повод, чтобы журналисты донесли властям о свои реальные потребности, чтобы улучшить информирование граждан, – убежден основатель новостного телеграмм канала PavlovskyNews Андрей Павловский. - "Идти в западные фонды за поддержкой? Становиться "агентом иностранного государства"? Или другого государства? В Украине должна быть защита национальных интересов и продуманная политика поддержки развития украинских медиа", - отметил Павловский.

"Ограничить свободный обмен информацией или доступ к определенным онлайн-платформ невозможно в цивилизованной стране", - говорят другие участники пресс-конференции. Попытки ввести жесткое регулирование онлайн-медиа не отвечает европейским обязательствам Украины. Национальный совет по вопросам телевидения и радио должна оставаться регулятором линейных аудиовизуальных СМИ, из закона должны быть исключены нормы регулирования печатных и онлайн-медиа", - призвали участники представительной пресс-конференции в НСЖУ.

Они призвали всех журналистов продолжать совместные действия, чтобы донести до президента Украины общую позицию по недопущению принятия законопроекта, который ущемляет свободу слова.

Как сообщала "Страна", в НСЖУ призвали Раду не допускать ошибок "врага прессы" Бородянского и снять с рассмотрения скандальный законопроект о медиа. Также к этому призвали в "Оппозиционной платформе - За жизнь".