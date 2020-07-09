В Болгарии и Сербии в связи с ростом числа новых случаев коронавируса ужесточают карантинные меры, часть из которых была отменена в июне.

О том, что в Болгарии снова закрывают ночные клубы, а также запрещают зрителям присутствовать на спортивных мероприятиях со ссылкой на министра здравоохранения Кирилла Ананьева сообщает Reuters.

Отмечается, что в стране после отмены большей части карантинных мер начал увеличился прирост новых случаев коронавируса. Теперь в стране ограничат участие в общественных собраниях 30 лицами.

Ночным клубам и дискотекам позволят работать на свежем воздухе, но при заполненности в 50% и обязательном социальном дистанцировании. Свадьбы, школьные выпускные и другие общественные собрания смогут происходить с участием не более 30 человек как в помещении, так и на улице.

"Мы считаем, что этих мер будет достаточно, чтобы остановить тенденцию роста. Увеличение числа случаев связано со школьными выпускными и массовыми собраниями людей в одном месте", - сказал Ананьев.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич объявила новые карантинные меры для Белграда, сообщает сербский телеканал РТС.

Там запретили проводить публичные собрания более 10 человек в помещении и на улице. Кроме того, в учреждениях могут находиться не больше одного человека на четыре квадратных метров. Заведениям запрещено работать с 21:00 до 06:00, для открытых площадок и садов - это с 23:00 до 06:00 утра.

Напомним, ранее объявившая о победе над коронавирусом Черногория решила вернуться к жесткому карантину.

Также мы писали, что в Черногории на фоне ужесточения карантина упростили въезд для украинцев.