Секретарша найденного мертвым мэра Сеула Пак Вон Суна подала на него иск о домогательствах накануне его исчезновения и смерти. Об этом передает южнокорейский телеканал SBS со ссылкой на источники в полиции.

По данным журналистов, 8 июля секретарь мэра подала на него иск с обвинениями в домогательствах и до утра 9 июля давала показания в присутствии адвоката. Сам мэр ушел из дома, оставив предсмертную записку, как раз в это время.

Девушка якобы заявила, что мэр не только прикасался к ней, но и посылал ей личные фотографии в основном через Telegram. Девушка предоставила переписку в качестве доказательства и сообщила, что жертв на самом деле больше, но только она набралась смелости обвинить мэра.

Как сообщала "Страна", Тина Канделаки вспомнила, как едва отбилась от сексуальных домогательств Саакашвили:

"Там дошло до драки. Я не знаю, может это я и это мой характер, и мой темперамент... Я сказала: "Поставь меня на место, будь ты проклят! Я уверена, что нога ни одного грузина не ступит на твою могилу", - рассказала 44-летняя телеведущая.

Напомним, что скандально известный продюсер Харви Вайнштейн, после обвинений в адрес которого поднялась волна скандалов о домогательствах, вылечился в тюрьме от Covid-19 куда попал по этим обвинениям.