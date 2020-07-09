Министерство обороны Украины презентовало новые парадные погоны для военнослужащих вооруженных сил.

В ВСУ отсутствует парадная и парадно-выходная формы одежды чтобы исправить ситуацию, было решено ввести в униформу парадные погоны. Об этом заявил полковник, начальник отдела внедрения военной символики ВСУ Игорь Непота.

По его словам, за основу были взяты достаточно широко исследованные знаки различия периода Украинского Государства - для старшин, подстаршин срочной и сверхсрочной службы, юношей старшинских школ, воинов Лубенского конно-казачьего полка, военных моряков и т.п.

"Как парадные погоны для офицеров Вооруженных сил Украины были предложены прямоугольные погоны с закругленным верхним краем, на которых стилизованно под исторические образцы вышивалось плетение погона для высшего, старшего и младшего офицерского состава", - рассказал Непота.

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