В партии "Евросолидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко назвали фейком опубликованный якобы разговор Путина и Порошенко в 2016 году.

Об это пресс служба "Европейской солидарности" сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"В течение шести лет фейки являются одним из постоянных инструментов российской гибридной войны против Украины, равно как и против лично Порошенко. От "распятого мальчика в Славянске" до "убийства Петром Порошенко родного брата". "Разговор" с Путиным, обнародованная выпускником Высшей школы КГБ (речь о нардепе Андрее Деркаче - Ред.), - из этой же серии. Это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилирован фальсификат, как и якобы беседы с Байденом", - сообщили в прес-службе.

В партии заявили, что это, как и заявления Венедиктовой, и провоцирование указанных исков - часть спецоперации агентов Кремля с навязыванием российской идеологемы о якобы гражданском конфликте в Украине и ответственности за него украинской власти и Петра Порошенко.

"Это - месть Кремля за то, что Порошенко как президент и Верховный главнокомандующий не позволил Путину реализовать в Украине ни одной стратегической цели Кремля", - добавили в пре-службе.

Напомним, сегодня нардеп Андрей Деркач обнародовал новые записи разговоров Порошенко. На одной из них - разговор пятого президента Украины с Путиным от 30 апреля 2015 года. Они говорили о миротворцах и об экономических проблемах Донбасса, а в конце очень тепло попрощались. Ранее "Страна" разобралась, о чем говорят эти новые пленки.